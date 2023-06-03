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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير السياحة يهدي زوجة الرئيس الأمريكي هدية.. تعرف عليها

جيل بايدن
جيل بايدن

أهدى وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت هدية تذكارية - على شكل قلادة فرعونية - للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.


وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.


ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط الذي رافق الدكتورة بايدن خلال الجولة، إلى أن القلادة عبارة جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها أجدادنا الفراعنة.

وغادرت الدكتورة جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما.


وفي منطقة البانوراما، حرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بونى.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد استهلت أمس زيارتها إلى القاهرة والتي تستمر لمدة يومين حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، كما قامت بايدن بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.
 

الأهرامات بالجيزة الدكتور احمد عيسي الدكتور مصطفى وزيري زوجة الرئيس الامريكي

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