أغلى سيارة من BMW في مصر .. اعرف سعرها الجديد

شهدت قائمة سيارات شركة BMW المقدمة محليًا، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات والفئات، ومنها النسخة M8 والتي تعد اغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، حيث ارتفعت اسعار جميع الفئات المقدمة منها بقيمة تتراوح بين مليون و400 ألف جنيه و مليون و920 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة لأغلى سيارة تقدمها BMW في مصر بعد طرح احدث قائمة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

اغلى سيارة من BMW في مصر

تحتوي السيارة على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، بقوة 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 8 سرعات، وسرعة قصوى تصل لـ 280 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة مذهلة تقدر بـ 3.7 ثانية فقط، إلى جانب اعتماد الفئة عالية التجهيز على محرك اعلى تجهيزًا بقوة 625 حصانا.

اغلى سيارة من BMW في مصر

أسعار سيارة M8 BMW في مصر

فئة M850 كوبيه 8 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 7 مليون جنيه، بعد أن شهدت زيادة قدرها مليون و400 ألف جنيه.

فئة M850 المكشوفة شهدت زيادة سعرية قدرها مليون و 450 ألف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 8 مليون و650 ألف جنيه بدلاً من 7 مليون و200 ألف جنيه.

فئة M8 وصل سعرها الرسمي إلى 11 مليون و520 ألف بدلاً من 9 مليون و600 ألف جنيه، بعد زيادة إجمالية بلغت مليون و920 ألف جنيه.