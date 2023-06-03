مليون و700 ألف.. نداء استغاثة لعلاج الطفل زين من ضمور العضلات

استغاث والد الطفل زين محمد عبد النبي البدرى، الذي يبلغ من العمر عامين ونصف، من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وقال والده في استغاثته: “ تكلفة علاج المرض ده مرتفعة جدا، الحقنة الواحدة بتكلف مليون و700 ألف تقريبا وهي ضرورية ولا غنى عنها”.

وتابع: “الطفل تم تشخيص حالته المرضية وهو بعمر 11 شهرا وتم عمل رسم عصب وتم التأكد من الإصابة.. وطبعا مش محتاجين نقولكم معاناة وتعب الطفل وأهله كمان”.

وطالب بسرعة التدخل ودعم حالة "زين" عن طريق التبرعات علي الكود رقم 99887 عبر خدمة فوري، أو على الحسابات الموجودة في الصورة.

للتواصل مع والد الحالة على الرقم:01014324030.

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