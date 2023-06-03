عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مليون و700 ألف.. نداء استغاثة لعلاج الطفل زين من ضمور العضلات

صدى البلد

استغاث والد الطفل زين محمد عبد النبي البدرى، الذي يبلغ من العمر عامين ونصف، من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وقال والده في استغاثته: “ تكلفة علاج المرض ده مرتفعة جدا، الحقنة الواحدة بتكلف مليون و700 ألف تقريبا وهي ضرورية ولا غنى عنها”. 

وتابع: “الطفل تم تشخيص حالته المرضية وهو بعمر 11 شهرا وتم عمل رسم عصب وتم التأكد من الإصابة.. وطبعا مش محتاجين نقولكم معاناة وتعب الطفل وأهله كمان”. 

وطالب بسرعة التدخل ودعم حالة "زين" عن طريق التبرعات علي الكود رقم 99887 عبر خدمة فوري، أو على الحسابات الموجودة في الصورة.

للتواصل مع والد الحالة على الرقم:01014324030.  

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

c2bea6f4-52f4-42ab-9ce0-759d2931cef2
c2bea6f4-52f4-42ab-9ce0-759d2931cef2
f36f44ea-773b-4ac6-b823-a0fe45c393bc
f36f44ea-773b-4ac6-b823-a0fe45c393bc
4441487b-ac25-4810-9f84-d4454e9edbf8
4441487b-ac25-4810-9f84-d4454e9edbf8
b20416a2-2347-4632-bccb-c6491973b7d7
b20416a2-2347-4632-bccb-c6491973b7d7
الخط الساخن 5731 استغاثة ضمور العضلات ضمور العضلات الشوكي مرض ضمور العضلات مرض ضمور العضلات الشوكي مشاكل المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

ترشيحاتنا

عائلة كبيرة.. أحمد موسى : تشرفت بحضور افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

ليلة وداع ميسي وراموس.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه في ختام الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ