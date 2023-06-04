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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راجل من صغره.. يوسف بيساعد والده في المصاريف ببيع حلويات تصنعها والدته

الطفل يوسف
الطفل يوسف

رغم الحر الشديد وارتفاع درجة الحرارة الا ان الطفل يوسف منصور والذي لايتعدى عمره ١٠ سنوات، بنةمركز كفرسعد بمحافظة دمياط، أصر أن ينزل للشارع ويبيع الحلوى التى تصنعها والدته لمساعدة والده في مصاريف البيت.

امه تصنع الحلوى وهو يبيعها

التقت “ صدى البلد ” مع الطفل يوسف والذي أكد أنه  أراد أن يساعد والده في مصاريف البيت واقترح على والدته صنع الحلويات بالمنزل، ويقوم هو بحملها داخل كرتونه والذهاب بها يوميا من قريته بكفرسعد إلى المدينه تحديدا بالسوق وسط المحال التجارية و البائعين،  الذين  رحبوا به في السوق وشجعوه. 

أراد مساعدة والده في مصاريف البيت

واضاف، أنه سعيد بتحمله المسؤليه وبيع بوكسات الحلويات  للمشاركه في رفع العبء عن والدة ووالدته وان يتحمل المسؤلية منذ الصغر حتى يصبح شاب يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤليه اشقاؤه.

حلمه مشروعه يكبر ويصبح مهندس

واشار الى انه يتمنى أن يصبح مهندسا وان يعمل على تطوير مشروعه الخاص بالحلويات الدمياطيه.

واختتم حديثة بأنه يتمنى أن يقوم كل الأطفال بمساعدة اسرهم  في تحمل المسؤليه والعمل في إطار صحيح  وامن  حتى لو كان عبارة عن التسويق لمنتجات  غذائية من صنع امهاتهم وبيعها كما هو يفعل.

https://fb.watch/kWPOw8ev2Y/?mibextid=RUbZ1f

 

 

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