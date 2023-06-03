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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.


أشار البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة 22240 طن تشمل :  6363 طن رمل و 1750 طن يوريا و 10424 طن كلينكر و 3703 طن بضائع متنوعة .


كما أضاف البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة 41510 طن تشمل : 6128 طن خردة و 2315 طن نواتج تقطير و  3350 طن فول صويا و 3239 طن كسب فول صويا و 1690 طن ابلاكاش و 1040 طن خشب زان و 15323 طن ذرة و 634 طن كسب عباد و 6584 طن قمح و 2312 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 877 طن بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 371 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 391 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1751 حاوية مكافئة.


وأكد البيان على ان  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 150886 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190143 طنًا.


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5211 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية  ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3295 شاحنة.

 

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