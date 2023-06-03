رئيس إدارة محلية النواب: أريحية من المعارضين في عرض رؤاهم بالحوار الوطني

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بالنسبة للحوار الوطني هذه ليست أول مرة الرئيس السيسي يدعو إلى حوار والرئيس كان ولا يزال في حالة حوار دائم.

وتابع أحمد السجيني خلال لقاء له في برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن السنّة التي سنّها الرئيس السيسي في اللقاءات الخاصة بالافتتاحات، والحوار التقني أيضا الذي يكون بينه وبين أي مسؤول حول الملف المطروح كل هذا نوع من أنواع الحوار، ولكن الحوار الوطني الذي يقوده المستشار محمود فوزي وضياء رشوان وجميع الأمانة الفنية أصبح فيه اتساع كبير جدا لأنه انتقل إلى مستويات حزبية بعضها غير ممثلة في البرلمان.

مشاركة المعارضين في الحوار

وأضاف أننا رأينا من المعارضين تواجدا كبيرا ومشاركة ويوجد أريحية كاملة في عرض الرؤى الخاصة بهم، مؤكدا أنه شارك في ذلك الحوار في المحور الخاص بالمحليات، وكان المتحدث باسم حزب مستقبل وطن.