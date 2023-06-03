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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زكي القاضي: الحوار الوطني لحظة اختبار حقيقية للجميع

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني وسيلة وأداة وطنية عظيمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لحظة اختبار حقيقية للجميع، من أجل الوصول لنتائج وتوصيات حقيقية.

أضاف «القاضي» في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»، أنّ الدولة المصرية صنعت الكثير من الأمور الإيجابية، منها أن يكون لكل شيء مضمون حقيقة.

وتابع: «في السنوات الـ10 الماضية، سمعنا عن مؤسسات موجودة في الدولة، ولم يكن المصريون يعلمون شيئا عنها، لكن عندما تولى الرئيس السيسي المسؤوليةَ في عام 2014 بدأت هذه المؤسسات في العمل مرة أخرى، وعرفها المصريون».

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أنّ هناك مفاهيم كثيرة جرى اختبارها في السنوات العشر الماضية، مثل التطوع، فقد كان لدى مصر حوالي 200 ألف متطوع، لكن دون مساهمات قوية على أرض الواقع، ومع تولي الرئيس السيسي المسؤولية في عام 2014 عمل على أن يكون التطوع مفهوما حقيقيا على أرض الواقع، وهذا ظهر مع مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمبادرات الشبابية، وتولى الشباب زمام المبادرة، وأصبحوا يوزعون الكراتين، ومسؤولين عن التوعية ويطلقون مبادرات مبتكرة.

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