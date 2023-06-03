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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات مشددة.. أمر عاجل بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق السعودية

علم السعودية
علم السعودية

أمر النائب العام في السعودية، اليوم السبت، بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق بالمملكة، عبر إحدى المساحات في برامج التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن القرار، صدر؛ بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام  وإثارة النعرات القبلية.

وأوضح أن النائب العام أمر بالقبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتحريك الدعوى الجزائية بحقه؛ تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

النائب العام السعودية التواصل الاجتماعي برامج التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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