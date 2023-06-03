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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني : نحن متطلعون بشغف لمخرجات الحوار الوطني في المحليات

أحمد السجيني رئيس
أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

‏قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه يشارك في الحوار الوطني متحدثا باسم حزب مستقبل وطن لكنهم اختاروه كرئيس للجنة الإدارة المحلية في المنحنى النيابي.

رئيس إدارة محلية النواب: أريحية من المعارضين في عرض رؤاهم بالحوار الوطني

وتابع خلال لقاء له في برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه استمتع في الحوار الوطني ويستمتع بأي حوار حتى لو كان ينال منه هو شخصيا ببعض النقد أو اللوم لأنه يكون فرصة للتوضيح، وأيضا لو أخطئنا نصلح من ذلك وهذه هي فوائد أي حوار.

 

قانون الإدارة المحلية


‏وأضاف انه لا يوجد أي شيء لنخفيه بشأن قانون الإدارة المحلية ونحن متطلعون بشغف كبير جدا لمخرجات هذا الحوار فيما يخص المحليات.

الحوار الوطني احمد السجيني نشأت الديهي قانون الادارة المحلية المحليات

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