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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جمعية الصحفيين العمانية: علاقتنا بمصر متأصلة عبر التاريخ

الدكتور محمد بن مبارك
الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية

قال الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن عمان على مستوى الدولة في العموم وعلى مستوى الصحافة والإعلام بشكل خاص لا تستغني عن مصر وعلاقتهم بمصر علاقة كبيرة جدا ومتأصلة عبر التاريخ.

وتابع محمد بن مبارك خلال لقاء له في برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن بالسبة للمجال الإعلامي هناك أساتذة كبار في مصر ساهموا في نشأة الإعلام في سلطنة عمان وانه شخصيا تعلم على أيدي أساتذة مصريين ويعتبروا رموز في مجال الصحافة والإعلام، متابعا أنه في زيارة للقاهرة هو والوفد الإعلامي والصحفي الذي جاء معه من أجل عمل ملتقى مع الصحافة المصرية في القاهرة وسبق لهم عمل الملتقى في باريس ولندن وواشنطن والهدف من هذا الملتقى هو التقارب وهو عبارة عن جسر للتواصل بين الصحفيين والإعلاميين في عمان ومصر.

موعد انطلاق الملتقى

 

أضاف أن هذا الملتقى سوف يبدأ يوم الاثنين وفيه العديد من البرامج المتنوعة والهدف الرئيسي منه هو اللقاء المباشر بين الصحفيين والإعلاميين في عمان وجمهورية مصر العربية.

مصر الدكتور محمد بن مبارك العريمي جمعية الصحفيين العمانية نشأت الديهي عمان

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