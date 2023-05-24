سلطنة عمان تعلن عن موعد زيارة هيثم بن طارق لإيران

أعلن التليفزيون العماني الرسمي ،اليوم الأربعاء، عن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الـ سعيد لجمهورية إيران الاسلامية يوم الأحد المقبل وستستمر الزيارة لمدة يومين.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في وقت سابق، مناقشات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة العمانية مسقط.

وكانت هذه أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى عاصمة خليجية بعد أتفاقية السعودية وإيران بوساطة الصين، في 10 مارس الماضي بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات وممثليات البلدين خلال شهرين، ولاقت ترحيباً عربياً ودولياً على نطاق واسع.



وهذه هي الزيارة الثالثة لعبداللهيان إلى مدينة مسقط بعد توليه منصب وزارة الخارجية.