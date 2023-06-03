بحضور الإمام الأكبر | الأعلى للآثار : افتتاح مسجد الظاهر بيبرس غدا

‏قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن غدا افتتاح مهم جدا لمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة وهذا المسجد توقف العمل به منذ أحداث 2011.

وتابع مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم استئناف عمله في عام 2018 وغدا سيتم افتتاح هذا المسجد وسيكون في حضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر وزير السياحة والآثار والاوقاف ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني ورئيس جامعة الأزهر والكثير من الشخصيات.

اهتمام الدولة المصرية بالآثار

وأضاف أن الدولة المصرية تهتم بكل قيادتها وعلى رأسهم الرئيس السيسي بمناطقنا الأثرية سواء المصرية القديمة أو الإسلامية وعلى مستوى الجمهورية، وخير دليل القطار السريع الذي يخرج من مدينة أكتوبر إلى أسوان وهذا نشط الحركة السياحية بشكل كبير، ووجه الشكر الى وزير النقل بعد تغيير مسار القطار لعدم المرور بمنطقة سوهاج لأنها كانت منطقة أثرية وبها بعض المقابر من الأسرة الأولى والثانية وهذا مجهود وتكلفة كبيرة جدا.