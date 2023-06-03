عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور الإمام الأكبر | الأعلى للآثار : افتتاح مسجد الظاهر بيبرس غدا

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

‏قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن غدا افتتاح مهم جدا لمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة وهذا المسجد توقف العمل به منذ أحداث 2011.

وتابع مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم استئناف عمله في عام 2018 وغدا سيتم افتتاح هذا المسجد وسيكون في حضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر وزير السياحة والآثار والاوقاف ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني ورئيس جامعة الأزهر والكثير من الشخصيات.

 

اهتمام الدولة المصرية بالآثار

 

 وأضاف أن الدولة المصرية تهتم بكل قيادتها وعلى رأسهم الرئيس السيسي بمناطقنا الأثرية سواء المصرية القديمة أو الإسلامية وعلى مستوى الجمهورية، وخير دليل القطار السريع الذي يخرج من مدينة أكتوبر إلى أسوان وهذا نشط الحركة السياحية بشكل كبير، ووجه الشكر الى وزير النقل بعد تغيير مسار القطار لعدم المرور بمنطقة سوهاج لأنها كانت منطقة أثرية وبها بعض المقابر من الأسرة الأولى والثانية وهذا مجهود وتكلفة كبيرة جدا.

مصطفي وزيري الظاهر بيبرس يوسف الحسيني الدولة المصرية الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع للقاء الوداد.. فيديو

الخطر في اللي بيخلص.. بركات يحذر لاعبي الأهلي من مهاجم الوداد

أخبار الفن.. تصريح صادم من والد حسام حبيب وتطورات الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023: تحسن وضعك المالي

مصطفى حشيش يكشف موقفا محرجا مع زوجته بسبب معجبة عراقية

تركيا.. محمد شيمشيك وزير المالية الجديد آخر أمل لـ أردوغان في التعافي الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

فيديو

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ