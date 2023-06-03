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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى وزيري: جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الأهرامات وسألتني عن أبو الهول

جيل بايدن في الاهرامات
جيل بايدن في الاهرامات

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات .

 

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وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الاهرامات وقمنا بشرح لها قصة أبو الهول وتفاصيل بناء الأهرامات ".

 

وأضاف مصطفى وزيري :"  قمنا بزيارة الهرم وتحدثنا عن طريقة بناء الأهرامات وارتفاع الأهرامات"، مضيفا:" جيل بايدن سألتني عن أبو الهول ".

 

وتابع مصطفى وزيري:" جيل بايدن التقطت صور تذكارية أمام الأهرامات "، مضيفا:" قدمنا هدية تذكارية لجيل بايدن  وهي عبارة عن مستنسخ أثار".

 

وأكمل مصطفى وزيري :" جيل بايدن أعربت عن سعادتها بزيارة  الاهرامات بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"،مضيفا:" أخبرنا جيل بايدن عن حجم الاكتشافات الأثرية اليومية ".

 

 

وزيري مصطفي وزيري ابو الهول الأهرامات اخبار التوك شو

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