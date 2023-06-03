مصطفى وزيري: جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الأهرامات وسألتني عن أبو الهول

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات .



وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الاهرامات وقمنا بشرح لها قصة أبو الهول وتفاصيل بناء الأهرامات ".

وأضاف مصطفى وزيري :" قمنا بزيارة الهرم وتحدثنا عن طريقة بناء الأهرامات وارتفاع الأهرامات"، مضيفا:" جيل بايدن سألتني عن أبو الهول ".

وتابع مصطفى وزيري:" جيل بايدن التقطت صور تذكارية أمام الأهرامات "، مضيفا:" قدمنا هدية تذكارية لجيل بايدن وهي عبارة عن مستنسخ أثار".

وأكمل مصطفى وزيري :" جيل بايدن أعربت عن سعادتها بزيارة الاهرامات بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"،مضيفا:" أخبرنا جيل بايدن عن حجم الاكتشافات الأثرية اليومية ".