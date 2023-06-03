جيل بايدن تتغزل بحضارة أم الدنيا: محظوظة بزيارة الأهرامات

أعربت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم السبت، عن سعادتها بزيارة الأهرامات.

جيل بايدن

وكتبت جيل بايدن قرينة الرئيس لأمريكي جو بايدن ،اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية تويتر تغريدة تعرب فيها عن مدى سعادتها بزيارة الأهرامات والتي كانت ضمن برنامج زيارتها للقاهرة التي بدأت أمس يوم الجمعة.

جيل بايدن

وقالت السيدة الأولى الأمريكية في التغريدة : "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم ، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

واصطحب السيدة الأولى الأمريكية وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال زيارتها الأهرامات.

كما قامت أمس يوم الجمعة بزيارة مسجد الأزهر الشريف وعبرت عن سعادتها وامتنانها خلال زيارة المسجد وكتبت على صفحتها "عتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحيدنا برغبتنا في الحقيقة والحب والعدالة والشفاء" من خلال فهم ديانات بعضنا البعض".

وشكرت مفتي الجمهورية على أستضافتها في جامع الأزهر الشريف.

جيل بايدن

كما أعربت عن امتنانها للسيدة الأولى انتصار السيسي من خلال منشور على تويتر تشكرها فيه على حفاوة استقبالها عقب وصولها في مطار القاهرة الدولي.

وقالت في التغريدة :" أشكرك السيدة انتصار لحفاوة ودفء الاستقبال في مصر أم الدنيا ".