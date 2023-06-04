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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

غرامة 363 مليون دولار على جنرال موتورز وستيلانتس بسبب تلوث الهواء

صدى البلد

اضطرت جنرال موتورز وستيلانتس إلى دفع مبالغ ضخمة لأنهما فشلتا في تلبية متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، كان على جنرال موتورز تسليم 128.2 مليون دولار بسبب تجاوزاتها في الفترة من 2016 إلى 2017 ، وكان أداء ستيلانتس أسوأ من ذلك، حيث تلقت فاتورة بقيمة 235.5 مليون دولار لتغطية إخفاقاتها بين 2018-19.

تم الكشف عن المعلومات من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، التي تشرف على برنامج اقتصاد الوقود المتوسط للشركات في أمريكا (CAFE). وتقول NHTSA إن الغرامات تم دفعها بين ديسمبر من العام الماضي ومايو 2023.

 

ليست هذه هي المرة الأولى الوصول إلى دفع غرامات، كانت شركة صناعة السيارات العملاقة قد سلمت بالفعل 156.6 مليون دولار لتعويض إخفاقها في تلبية المعايير في 2016-2017 ، رغم أنه في بيان لرويترز ، قالت ستيلانتس إن جميع العقوبات بما في ذلك أحدثها كانت نتيجة لقرارات اتخذت قبل تشكيل ستيلانتس 2021 ولم يعكس الاتجاه الحالي للمجموعة.

 

تعتبر الغرامة مخيبة للآمال أكثر بالنسبة لشركة جنرال موتورز ، التي تجنبت أي رسوم أخرى خلال 40 عامًا. وذكرت رويترز أن جنرال موتورز كانت تخطط لاستخدام الاعتمادات لتجنب دفع الغرامات، ولكن انتهى بها الأمر بتسليم الأموال بدلاً من ذلك.

 

سوف يستعد صانعو السيارات لغرامات كبيرة عندما تنتقل NHTSA لإصدار أرقامها المطروحة للفترة من 2019 إلى 2021، وتقفز الغرامات لتلك الفترة من 5.50 دولارات إلى 14 دولارًا لكل 0.1 ميل في الجالون في السيارة أقل من المعيار المطلوب ، وذلك ثم يتم ضرب الرقم في عدد السيارات المتضررة، والغرامات المحتملة تصبح أكثر. 

 

وشددت NHTSA معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 8% لعام 2024 ومرة أخرى لعام 2025 ، بنسبة 10% لعام 2026.

ستيلانتس جنرال موتورز NHTSA الولايات المتحدة صناعة السيارات

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