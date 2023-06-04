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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم

صدى البلد

عاودت أسعار الدواجن اليوم الاحد 4 يونيو 2023 الارتفاع مجددا وزاد سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 6 جنيهات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاحد

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 4-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها مقارنة ب  62 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 78 جنيها للكيلو في المزرعة.

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سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل  68 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و و80 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 75 و77 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 95 و 100 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض  62 جنيها للكيلو. 

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 78 و 80 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

ارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 96 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 79 جنيها منتصف الشهر الجاري، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 102 جنيه.

 

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 95 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 115 جنيهات، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد 

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 10 و١١ جنيها.

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