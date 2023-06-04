بعد زيارتها للجامع الأزهر..كاتب صحفي: جيل بايدن سألت عن عدد أحجار هرم خوفو|فيديو

إيجابيات كبيرة لمصر

أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، أن زيارة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعاية هامة لمصر، مشيرا إلى ان قرينة الرئيس الأمريكي، كانت منبهرة وسعيدة بما رأته في مصر.

وقال جمال حسين، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن جيل بايدن كان لديها إعجاب بالجضارة المصرية، وكان لديها تساؤل عن عدد أحجار هرم خوفو، وعن مكان المتحف المصري، والمتحف المصري الكبير.

سماحة الإسلام

وتابع الكاتب الصحفي، أن جيل بايدن زارت الجامع الأزهر، وخضعت لتعليمات الأزهر، وارتدت الحجاب، وتحدثت عن سماحة الإسلام، من خلال الأزهر.