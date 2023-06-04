عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: زيارة جيل بايدن لمصر لها صدى كبير بالخارج|فيديو

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن زيارة جيل بايدن، للجامع الأزهر كان لها صدى كبير لإيضاح مدى إسهام الحضارة العربية والإسلامية بالعلوم والذي تم عمل معرض له مؤخرًا وحظي باهتمام كبير بأمريكا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة سي بي سي،: "جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جوبايدن، حاصلة على دكتوراة في التعليم، وأي رد فعل منها على التعليم في مصر يكون له صدى كبير بالولايات المتحدة.

وأكمل، أن ما قامت به جيل بايدن، من تغريدات له صدى كبير جدًا بأمريكا والخارج لأن الإعلام المصري لا يصل لأمريكا.