ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق رأس غارب الغردقة

حصل صدى البلد على اسماء المصابين في حادث إنقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق رأس غارب الغردقة، شمال البحر الأحمر.



وتبين إصابة كلا إسراء علي حسين "اشتباه كسر بالساق اليمني"، أحمد محمد عبد الخالق "اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة"، ستيفن إبراهيم فاروق "اشتباه كسر بالعمود الفقري"، عمرو السعيد السيد "اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة"، محمد بركات حمدى "اشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة"، أيهاب صلاح حليم "اشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيمن"، ديانا شحاتة سامسون "اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة"، أنوار ناجي حلمي "اشتباه كسر بالعمود الفقري"، محمد حفظ الله يونس "كدمة بالوجه".



إبراهيم فاروق إبراهيم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، لارين إبراهيم فاروق "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، سلمى على حسين "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، رومانی فوزی دانیال"جروح قطعية بالوجه"، بركات حمدى حسين "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، أحمد عبد الخالق عبود "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ياسر أمين حسن "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، عادل عمر سليمان "جرح قطعي بالوجه"، كيرلس مينا مكرم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إيرانيا مينا مكرم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد عبد الرازق ابو زيد"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، طارق كمال الدين عبدالعاطي "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، جمال عدلى حكيم "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مؤمن وليد عبد الحميد "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ميخائيل حمدى رياض "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد فراج السيد "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، يوسف محمد كمال "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



تم نقل المصابين إلي مستشفي الغردقة العام، وعمل الإسعافات الأولية والاشعات والفحوصات الطبية اللازمة.