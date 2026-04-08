مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 8-4-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ولقاء بي إس جي وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات الدوري المصري

وادي دجلة X فاركو – 5 مساء

غزل المحلة X الجونة – 8 مساء

حرس الحدود X مودرن سبورت – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة X أتلتيكو مدريد – 9 مساء – beIN Sport HD 2

باريس سان جيرمان X ليفربول – 9 مساء - beIN Sport HD 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سبورتينج براجا X ريال بيتيس – 6.45 مساء - beIN Sport HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء X الأهلي – 5.55 مساء

الهلال X الخلود – 8 مساء

الاتحاد X نيوم – 8 مساء