مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة يعلن عن ‎البرامج التدريبية لشهر يونيو

شهادات معتمدة..

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة ، عن ‎البرامج التدريبية لشهر يونيو 2023 (إجازة آخر العام) .

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وأوضح مركز البحوث و الدراسات التجارية ، أن البرامج التدريبية التي تعقد في مركز البحوث والدراسات التجارية بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة ويمكنكم توثيقها من الخارجية.



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وللحجز إلكترونياً فى برنامج:

‎1- المحاسبة الإلكترونية:

https://forms.gle/kWdWgLXQjfVV76qQ6

‎2- التسويق الرقمي

https://forms.gle/uyQgaqQSdbdu1Kg39

‎3- المحاسب الشامل الإلكتروني

https://forms.gle/tKpx4wJyVaysFReq7

‎4- المحاسب المحترف

https://forms.gle/kqoVjvpuVNKbhNmV8

5- CMA

https://forms.gle/pmq8FHs4NoiaXdzs9

6-HR

https://forms.gle/6HhwzxZWcKLC2fjC7

7- IFRS

https://forms.gle/U1nfbi1kkeVXVpHr8

8- PFA English(محاسب محترف لغة إنجليزية)

https://forms.gle/dRpy3hGhWgxqKAh3A

‎9- اللغة الانجليزية المستوى الأول

https://t.ly/_g3M