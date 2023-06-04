مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة يعلن عن ‎البرامج التدريبية لشهر يونيو

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة ، عن البرامج التدريبية لشهر يونيو 2023 (إجازة آخر العام) .
وأوضح مركز البحوث و الدراسات التجارية ، أن البرامج التدريبية التي تعقد في مركز البحوث والدراسات التجارية بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة ويمكنكم توثيقها من الخارجية.
وللحجز إلكترونياً فى برنامج:
1- المحاسبة الإلكترونية:
https://forms.gle/kWdWgLXQjfVV76qQ6
2- التسويق الرقمي
https://forms.gle/uyQgaqQSdbdu1Kg39
3- المحاسب الشامل الإلكتروني
https://forms.gle/tKpx4wJyVaysFReq7
4- المحاسب المحترف
https://forms.gle/kqoVjvpuVNKbhNmV8
5- CMA
https://forms.gle/pmq8FHs4NoiaXdzs9
6-HR
https://forms.gle/6HhwzxZWcKLC2fjC7
7- IFRS
https://forms.gle/U1nfbi1kkeVXVpHr8
8- PFA English(محاسب محترف لغة إنجليزية)
https://forms.gle/dRpy3hGhWgxqKAh3A
9- اللغة الانجليزية المستوى الأول
https://t.ly/_g3M