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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث مع عمدة نيش الصربية اتفاقية تآخي مع شرم الشيخ

فودة مع عمدة نيش
فودة مع عمدة نيش

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تاخي وتوأمة مع مدينة شرم الشيخ المصرية للتعاون والتنشيط السياحي بين المدينتين.

وذلك على هامش زيارته لجمهورية صربيا ، على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين ، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع دراجنا سيتيروفسكى عمدة مدينة نيش الصربية.

وتم بحث تنفيذ بنود اتفاقية التآخي بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية، والتي وقعت في مدينة شرم الشيخ في مايو من العام الماضى ، والتي سبقها زيارات الوفود المتبادلة و تشمل الاتفاقية العديد من الاعمال المشتركة، 
واهمها تنشيط التعاون السياحى بين المدينتين وتبادل الزيارات ، وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين وقد لاقى الشال البدوى السيناوى استحسان جميع الحضور  .

فودة مع عمدة نيش

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اللواء خالد فودة يبحث عمدة نيش شرم الشيخ تاخي

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