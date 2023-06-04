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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير شركة بالأزبكية يستولي علي بضائع بـ 5 ملايين جنيه من المخازن

المتهم وخلفة قطع
المتهم وخلفة قطع الغيار المسروقة

نجح رجال المباحث بالقاهرة في كشف غموض بلاغ سرقة قطع غيار سيارات من مخزن شركة بالأزبكية والتي قدرت قيمته ب 5 مليون جنيه ، حيث تبين ان مدير الشركة وراء واقعة السرقة ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من صاحب مؤسسة لقطع غيار السيارات مقيم بمحافظة الجيزة قرر بتضرره من مدير فرع الشركة الكائن بدائرة القسم لقيامة بإختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات تُقدر بمبلغ مالى 5 مليون جنيه من داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المتهم وراء إرتكابها أمكن ضبطه .

وأقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بمغافلة المجنى عليه حال سفره ونقل البضائع من مخزن الشركة إلى أحد المخازن المؤجرة الكائن بالعقار بدائرة القسم ، وتم بإرشاده العثور على كافة المسروقات بالمخزن ، وبإستدعاء المبلغ حضر ، وتعرف على المسروقات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة شرطة الأزبكية قطع غيار السيارات مباحث القاهرة مدير شركة واقعة السرقة

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