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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس أزهر مطروح يطمئن علي مركز توزيع الأسئلة بمدينة "براني"

ازهر مطروح يتفقد
ازهر مطروح يتفقد مركز توزيع الاسئلة

 

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية  الشيخ عبد العظيم سالم ، اليوم الأحد ، مركز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز ومدينة براني ،  قبل ساعات قليلة من انطلاق اليوم الأول للشهادة الثانوية للقسم الأدبي ، وذلك للاطمئنان علي تواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة المركز .

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وذلك بحضور الوكيل الشرعي للمنطقة  الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة ومديرا التعليم الاعدادي  الشيخ سمير خلاف  والإبتدائي  الشيخ محمد ابو زيد  .

كما اطمئن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ، علي توافر أعضاء المركز ،  مؤكدا  دعمه الكامل لهم وتذليل كافة العقبات ، كما تفقد إجراءات الأمن والسلامة ، موجها تعليماته لرئيس المركز  بضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل وتوزيع الأسئلة بوقت كاف علي اللجان .

ومن جانبه وجه  الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة الشكر والتقدير  للشرطة المكلفة بالحراسة  والعاملين بمركز الأسئلة علي مجهودهم المشرف والمتميز  .


جدير بالذكر أن طلاب القسم الأدبي، وعددهم 550، طالب وطالبة   يؤدون اول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي الفقه والحديث ، ب 8 لجان علي مستوي المحافظة.

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