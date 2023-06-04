رئيس أزهر مطروح يطمئن علي مركز توزيع الأسئلة بمدينة "براني"

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم ، اليوم الأحد ، مركز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز ومدينة براني ، قبل ساعات قليلة من انطلاق اليوم الأول للشهادة الثانوية للقسم الأدبي ، وذلك للاطمئنان علي تواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة المركز .

وذلك بحضور الوكيل الشرعي للمنطقة الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة ومديرا التعليم الاعدادي الشيخ سمير خلاف والإبتدائي الشيخ محمد ابو زيد .

كما اطمئن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ، علي توافر أعضاء المركز ، مؤكدا دعمه الكامل لهم وتذليل كافة العقبات ، كما تفقد إجراءات الأمن والسلامة ، موجها تعليماته لرئيس المركز بضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل وتوزيع الأسئلة بوقت كاف علي اللجان .

ومن جانبه وجه الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة الشكر والتقدير للشرطة المكلفة بالحراسة والعاملين بمركز الأسئلة علي مجهودهم المشرف والمتميز .



جدير بالذكر أن طلاب القسم الأدبي، وعددهم 550، طالب وطالبة يؤدون اول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي الفقه والحديث ، ب 8 لجان علي مستوي المحافظة.