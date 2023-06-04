ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ 21.. إزالة 49 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة،.

وأضاف المحافظ، أن الحملة أسفرت عن إزالة 49 حالة تعدي على مساحة 2597 متر مباني و71 فدان و9 قيراط و13 سهم بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 26 حالة تعدي على مساحة 2597 متر مباني و23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 71 فدان و9 قيراط و13 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.