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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية تضبط 2 طن أسمدة خاصة بوزارة الزراعة قبل بيعها بالسوق السوداء

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة المخابز والمحلات العامه.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ أكدت "فايزه عبدالرحمن" وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه تم شن حمله مكبرة برئاسة محمد عبدالرحمن منصور مدير الادارة ومحمد محيي ومحمود مسلم بقيادة السيد الشبراوي وعلى الطريق الدائري لفت أنظار الحملة سياره دبابه بيضاء اللون مغطاة بمشمع وتم ايقاف السياره وبالتفتش داخل السيارة وجد بها 40 شيكارة كيماوي المخصوص الممنوع تداوله في الأسواق خاص بوزارة الزراعة باجمالي كمية قدرها 2 طن.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم واخطار الأجهزة المعنية.

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