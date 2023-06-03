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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الشرقية الأزهرية: لم نتلق أي شكاوي في أول أيام امتحانات الثانوية

صدى البلد

شهدت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في أول أيامها، والتي انطلقت صباح اليوم بمحافظة الشرقية، حالة من الهدوء وعدم وجود أي شكاوي، حيث أدي اليوم طلاب القسم العلمي امتحانات مادتي الفقه والحديث.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة، أنها لم تتلقى أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

من جانبه، تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق ، حيث أكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف ، وكذلك رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موضحًا الدور الذى تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة. 

وشدد رئيس أزهر الشرقية، على أهمية ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.

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وقال الجنيدي، إن الطلاب بذلوا جهود كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحًا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

وأشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية، في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

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