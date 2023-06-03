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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تُنظم معرض للملابس الجديدة بالمجان وتوزع 2500 قطعة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

التضامن تتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية لتنظيم ملتقى التوظيف

من جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ان الجمعية قامت بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرض للملابس الجديدة بالمجان لخدمة 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى (شنيط الحرابوه - السلامي - أبو شربيه - الشعراء الكبيرة - ناطوره ) وحي النصر التابعين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أن المعرض تم تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام حيث تم توفير عدد 2500 قطعة ملابس لهم بالمجان وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة.

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