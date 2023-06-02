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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن تتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية لتنظيم ملتقى التوظيف

صدى البلد

شهدت محافظة الشرقية انطلاق فعاليات ملتقى توظيف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية تحت مظلة مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، والذي يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة النرويجية، وبالتنسيق مع برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج "فرصة"، يعد أحد الأذرع الاقتصادية للوزارة فى إطار دعم مستفيدى "تكافل وكرامة"، حيث إن استهداف الفقر المتعدد الأبعاد يرتكز على إعلاء وتعظيم قيمة العمل.

تأتى ملتقيات التوظيف، التي تتم بالتعاون مع الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والأهلية والدولية، كإحدى آليات التدريب من أجل العمل، وفتح فرص تشغيل وتوظيف لدى الشركات والمصانع، هذا بالإضافة إلى تسليم مستلزمات الإنتاج للشباب المؤهل لإدارة مشروعات متناهية الصغر.

ويوفر ملتقى التوظيف، والذي أقيم بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بالزقازيق، أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بمشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية في قطاعات متنوعة بما يشمل القطاع الخدمي والصناعي والزراعي، وتجارة الملابس والأغذية، وخدمات الدهانات وغيرها من الحرف، هذا بالإضافة إلى العديد من مزايا التوظيف المقدمة من عدد من الشركات، والتي تتضمن التأمين الصحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا الحمائية والتأمينية.

ومن الجدير بالذكر أن جميع خدمات ملتقيات التوظيف هي خدمات مجانية بدون أي مقابل من أجل مساعدة شباب الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" للحصول على فرص عمل والتخفيف من أعباء المعيشة على أسرهم وتحسين جودة حياتهم.

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