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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من مروة عبد الحق عبد العظيم، رشا محمد جمال منصور بكلية الطب، هالة السيد حسن ندا، محمد زين العابدين عبد الحميد بكلية الآداب، سها طلعت عبد الهادي بكلية الهندسة.

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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من إكرام حمودة الجندي بكلية التربية، عمر محمد عبد اللطيف، بسنت إبراهيم عبد الناجي بكلية العلوم، سها عبد الحميد ابراهيم رميح، الشيماء أبو السعود إبراهيم بكلية الطب، مروة عادل محمد موسى بكلية الآداب.

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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مروه محمد إبراهيم بديوي، هاله عمر عبد الستار بكلية العلوم، طه أحمد رشاد شلبي، محمد مصطفى السيسي، أسماء أحمد شريف، سارة عادل لطفى، أمنية مصطفى أبو المعاطي، سماح محمد رضا، شيماء السيد عبد الغفار، محمد جمال عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية، منال زكى عبد السميع بكلية الطب، إيمان عبد المنعم سليمان بكلية الآداب.

 

والموافقة على منح (30) درجة دبلوم، وعدد (63) درجة ماجستير، وعدد (27) درجة دكتوراه.

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