كيف يعبر الأهلي متاريس الوداد اليوم؟.. شوقي عبد الشافي يجيب

أكد شوقي عبد الشافي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الأهلي يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحالة النفسية والمعنوية والفنية مرتفعة.

وقال شوقي عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه بعد أن قام مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بتوظيف جميع اللاعبين، والمشاركة المستمرة في المباريات أصبح جميع اللاعبين جاهزون لموقع النهائي اليوم أمام الوداد.

وتابع المدير الفني السابق للنادي الاهلى، أن النادي الأهلي عليه إستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في المغرب.

عدم إستقبال أهداف

وأشار شوقي عبد الشافي إلى أنه هناك ثقة في جميع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق، مؤكدا على لاعبي النادي الأهلي توخي الحذر وعدم إستقبال أهداف خلال هذا اللقاء.