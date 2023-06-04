وزير المالية التركي الجديد يعد بـ رفاهيات جديدة.. هل يستطيع إنقاذ الليرة؟

قال محمد شيمشك وزير المالية التركي الجديد، اليوم الأحد إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية، حسبما أفادت رويترز.

وخلال مراسم تولي منصبه، قال شيمشك إن الهدف الأساسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهية الاجتماعية.

وأضاف قائلا: “ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف”.

وعيَّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، شيمشك وزيرا للمالية في حكومته، وذلك للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى كالليرة التركية.

تأتي تلك الخطوة من الرئيس التركي في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.