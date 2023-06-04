أردوغان يعلن حكومته الجديدة ويستعرض أبرز التحديات خلال مأدبة عشاء

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن اعلان أردوغان حكومته الجديدة ويستعرض التحديات الماثلة أمامها خلال مأدبة عشاء تبعت قسم اليمين .

وبحسب التقرير فإن ، المأدبة التي أقيمت في قصر "جانكايا" الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضرها مسؤولون رفيعو المستوى من دول ومنظمات دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة المكونة من 18 وزيرًا، وكان من بينهم وزير المالية السابق محمد شيمشيك، وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.