لربط المصالح|دبلوماسي سابق: تنشيط العلاقات مع دول حوض النيل غاية في الأهمية

علق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق على جهود مصر ودورها المحوري في منع النزاعات وتحقيق التكامل الاقتصادي بالقارة، قائلًا إن مصر من الدول الهامة في إفريقيا وهي دولة رائدة سواء في حركة التحرر الإفريقي أو إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت الآن الاتحاد الإفريقي، وغيرهم من المؤسسات الإفريقية سواء التابعة للاتحاد الإفريقي أو الشبه إقليمية.

وأضاف “حسن” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن قٌارة أفريقيا تمثل مصدر 95% من المياه التي تستخدمها مصر، مؤكدًا أن تدعيم وتنشيط العلاقات مع دول حوض النيل تعتبر غاية في الأهمية من أجل ربط المصالح.





وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أنه يوجد بمصر عدة مؤسسات تقوم بالتعاون الفني مع إفريقيا وفي مقدمتها المركز المصري الدولي للزراعة الذي يقدم منح تدريبية لمدة شهرين على الزراعة والتربة والري ويتكفل بكافة المصاريف بما فيها الإقامة، والوكالة المصرية للتنمية من أجل الشراكة المستدامة التي تقدم خبراء مهندسين وأطباء وفنيين في مختلف المجالات للدول الأفريقية وتتكلف برواتبهم وتذاكر سفرهم وتتكلف الدول الأفريقية بإقامتهم.