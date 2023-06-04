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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلامة الغذاء يقدم نصائح مهمة لـ الحجاج لتجنب التسمم الغذائي.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قدم الدكتور نبيه إبراهيم، مدير المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، نصائح مهمة  للحجاج من أجل حماية أنفسهم من التسمم الغذائي أثناء أداء مناسك الحج.
 

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وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة من البكتيريا قد تكون موجودة في الأغذية وتفرز سموم وأقل كمية منها قد تتسبب في موت إنسان؛ ولهذا يجب أن يكون الشخص حذر عند تناوله الغذاء، مؤكدًا أهمية الاهتمام بنظافته ومكوناته.
 

ولفت مدير المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء إلى أنه لا بد من شراء المنتج معروف المصدر، ومكوناته تكون مدونة عليه، مشيرًا إلى أنه من أعراض التسمم الغذائي المغص وآلام في المعدة، وارتفاع في الحرارة.

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