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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. الدفاع الروسية تعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بأسلحة بعيدة المدى

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها، وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، و مرافق تخزين أسلحة وذخائر.

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وكانت قد دعت روسيا، اليوم الأحد، سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا لمغادرتها مؤقتًا بسبب الأوضاع العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، سكان المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من أوكرانيا والمعرضة للقصف إلى "مغادرة منازلهم مؤقتًا".

وأضاف جلادكوف "توفى شخصان، ولقد أبلغت بالفعل عن هذا وطلبت من كل المناطق الحدودية ترك منازلهم مؤقتًا في من أجل إنقاذ أهم شيء - حياتكم وحياة أحبائكم".

وفي وقت سابق، قال فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منطقتي شيبيكينسكي وفولوكونوفسكي في أراضي المقاطعة.

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