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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ كروز.. روسيا تستهدف قاعدة جوية وسط أوكرانيا

صاروخ كروز
صاروخ كروز

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا استهدفت بصواريخ كروز قاعدة جوية وسط البلاد، موضحة أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 صواريخ كروز و3 مسيرات روسية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية، أن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية في مدينة سومي. 

وكانت روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث صدت أنظمة الدفاع الجوي جميع الصواريخ والطائرات المسيرة مع اقترابها من العاصمة كييف.

وأعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومناطق شمالي وشرقي البلاد، وذلك بعد أنباء عن قصف صاروخي روسي جديد.

وكتب سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، على الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد: "وفقًا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة"، مضيفًا أن “الدفاعات الجوية دمرت كل ما كان متجهًا نحو المدينة بالفعل”.

وأفاد شهود من وكالة “رويترز” أنهم سمعوا عدة انفجارات في منطقة كييف، ولكن ليس في المدينة، مما بدا وكأنه أنظمة دفاع جوي تضرب أهدافًا.

وظلت جميع أنحاء أوكرانيا تحت إنذارات الغارات الجوية لما يقرب من ثلاث ساعات.

كما أطلقت أوكرانيا، اليوم الأحد، صافرات الإنذار الجوي في 4 مقاطعات، محذرة من ضربات جوية روسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، كشفت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

روسيا صواريخ كروز سومي أوكرانيا كييف

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