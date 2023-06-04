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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على موعد دورة الكتابة الفنية للبحث العلمى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن عقد دورة الكتابة الفنية للبحث العلمى لطلاب الدراسات العليا .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أنه تم فتح باب التقديم للدورة الثانية و الثلاثين للكتابة الفنية للبحث العلمى ببرنامج الماجستير ، مؤكده على أن الدورة تبدأ يوم السبت الموافق 8 من يوليو لمدة أسبوع اونلاين . 

جامعة القاهرة 


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الادارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الاجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها.  

الدكتورة نجلاء رأفت كلية الاداب جامعة القاهرة دورة الكتابة الفنية الخشت رئيس جامعة القاهرة شهادة الايزو

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