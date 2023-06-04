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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب طب أسنان.. تعرف على شروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الاسنان جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا الماجستير فى جميع التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

 وقال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إن التقديم لبرامج الدراسات العليا بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يونيو وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري، وانه يجب علي الطالب الراغب في التقديم لدرجة الماجستير الالتزام بالإجراءات التالية: 

 

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1- يتم استيفاء استمارة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة من 01/06/2023 حتى يوم 30/06/2023 ولابد من التحقق من استلام الملف وذلك بالرد على المتقدم برسالة تأكيد "تم استلام الملف الخاص بكم.. وجار المراجعة".

2- لا يجوز التقدم لأكثر من درجة علمية (ماجستير أو شهادة تخصصية) في العام الجامعي الواحد، وفى حالة ازدواجية التقدم بطلب الالتحاق يعتبر طلب التقدم لاغي.

3- بعد إعلان نتيجة القبول: فى حالة قبول المتقدم يتم استيفاء الملف ورقيا شاملا جميع المستندات المطلوبة ويسلم لإدارة الدراسات العليا فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة المقبولين ويحتفظ المتقدم بإيصال تسليم الملف.

4- يجب على المتقدمين لدرجة الماجستير حضور امتحان نظري في مادة التخصص يعلن عن موعده من خلال الأقسام المعنية وموقع الكلية للمفاضلة بين المتقدمين.

5- يجب على المتقدم للتسجيل في التخصصات الإكلينيكية ان يجتاز بنجاح تدريب إكلينيكي بالقسم لمدة 3 أشهر على الأقل ويجوز إرفاق ما يفيد الالتحاق بالتدريب الإكلينيكي أو إرفاق تعهد بالالتزام باستكمال التدريب الإكلينيكي في حالة القبول بدرجة الماجستير بحد أقصى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الملتحق به مع مراعاة الفئات المعفاة من التدريب الإكلينيكي.

 

التقديم لبرامج الدراسات العليا الدكتور هشام عبد الحكم الدراسات العليا المستندات المطلوب المستندات المطلوبة الموقع الإلكتروني جامعة القاهرة

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