عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة القاهرة تنظم عدة أنشطة طلابية .. وهذه شروط معسكر مطروح خلال الصيف.. العمل الأهلي التنموي محور مسابقة وقف الفنجري

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميدة طفولة مبكرة : فى مخالفة شروط المعسكر يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة

نائب رئيس جامعة القاهرة: جوائز مسابقة وقف الفنجري بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه

 

اقتربت كليات جامعة القاهرة ، من انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والبدء فى عملية التصحيح استعدادا لظهور النتائج عقب الانتهاء فورا من رصدها ، بالإضافة إلى تنظيم عدد منن الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية .

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تشغيل معسكر الجامعة بمرسى مطروح لصيف ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن نائب رئيس لشئون التعليم و الطالب وافق على تشغيل معسكر الجامعة لصيف ٢٠٢٣ وذلك بقيمة ٨٥٠ جنية و يقوم الطالب بسدادها فى الإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضحت عميدة الكلية أن هناك عدد من الشروط تتمثل فى :

١- ان يكون مقيد بالكلية

٢- الا يكون من السنوات النهائية

٣- الالتزام بتنفيذ برنامج المعسكر

٤- لا يسمح باستبدال المشاركين قبل المعسكر بيومين

٥- لا يحق استرداد قيمة الاشتراك فى حالة التخلف

٦- ان يكون الطالب من المتفوقين علميا و المتميزين فى الأنشطة المختلفة


و اشارت على انه فى حالة مخالفة الطالب الشروط يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة ومنعه من المشاركة فى الأنشطة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب مستقبلا.

و أكدت على أنه يتم تقسم الطلاب على عدد من الافواج مقسمة بين الطلاب و الطالبات .

txt

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

txt

تطبق المعايير الدولية.. تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع . 

و قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا لجائزة وقف الفنجري اشترطت ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.

كما أوضح الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة لهذا العام يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ والذي يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث، مشيرًا إلى فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023. 

جدير بالذكر أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2022-2023  للأسبوع الثاني .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن الكلية منتظمة فى الامتحانات ، حيث تنتهى  امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف شهر يونيو الجارى ، وسيتم إعلان النتائج عقب الانتهاء من التصحيح .

جامعة القاهرة الانشطة الطلابية الإجازة الصيفية كلية الطفولة المبكرة معسكر الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث قطاريّ الهند

وربنا انتوا بالذات ما هتشوفوها | بوست مثير من فرج عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ