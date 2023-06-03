جامعة القاهرة تنظم عدة أنشطة طلابية .. وهذه شروط معسكر مطروح خلال الصيف.. العمل الأهلي التنموي محور مسابقة وقف الفنجري

عميدة طفولة مبكرة : فى مخالفة شروط المعسكر يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة

نائب رئيس جامعة القاهرة: جوائز مسابقة وقف الفنجري بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه

اقتربت كليات جامعة القاهرة ، من انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والبدء فى عملية التصحيح استعدادا لظهور النتائج عقب الانتهاء فورا من رصدها ، بالإضافة إلى تنظيم عدد منن الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية .

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تشغيل معسكر الجامعة بمرسى مطروح لصيف ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن نائب رئيس لشئون التعليم و الطالب وافق على تشغيل معسكر الجامعة لصيف ٢٠٢٣ وذلك بقيمة ٨٥٠ جنية و يقوم الطالب بسدادها فى الإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضحت عميدة الكلية أن هناك عدد من الشروط تتمثل فى :

١- ان يكون مقيد بالكلية

٢- الا يكون من السنوات النهائية

٣- الالتزام بتنفيذ برنامج المعسكر

٤- لا يسمح باستبدال المشاركين قبل المعسكر بيومين

٥- لا يحق استرداد قيمة الاشتراك فى حالة التخلف

٦- ان يكون الطالب من المتفوقين علميا و المتميزين فى الأنشطة المختلفة



و اشارت على انه فى حالة مخالفة الطالب الشروط يتم ترحيل الطالب على نفقته الخاصة ومنعه من المشاركة فى الأنشطة التى تقدمها إدارة رعاية الشباب مستقبلا.

و أكدت على أنه يتم تقسم الطلاب على عدد من الافواج مقسمة بين الطلاب و الطالبات .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع .

و قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا لجائزة وقف الفنجري اشترطت ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على أي من جوائز الوقف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.

كما أوضح الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة لهذا العام يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ والذي يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث، مشيرًا إلى فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.

جدير بالذكر أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2022-2023 للأسبوع الثاني .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن الكلية منتظمة فى الامتحانات ، حيث تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف شهر يونيو الجارى ، وسيتم إعلان النتائج عقب الانتهاء من التصحيح .