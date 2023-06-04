رئيس "مصر للغزل والنسيج": نستهدف تقليص فاتورة واردات مصر من الغزول لـ75%

قال الدكتور أحمد شاكر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه مع انتهاء خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج يساهم في تقليص نحو 75% من فاتورة واردات مصر من الغزول.

وأضاف الدكتور أحمد شاكر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، في تصريحات صحفية له، أن واردات مصر من الغزول سجلت نحو 65 مليار جنيه خلال العام ونصف الماضيين.

وحول خطة تطوير شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري كشف شاكر أن مشروع التطوير شركة يشمل 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخريين.



تابع تتضمن الخطة إنشاء مبنى على مساخة 40,1 ألف متر مربع، ومبنيان على مساحة 25,3 الف متر، ومبنى آخر على مساحة 36,8 ألف متر مربع، ومبنى آخر على مساحة 62,5 ألف متر مربع.



324 عاملا بمصنع غزل 4

وأشار الدكتور أحمد شاكر إلى أن مصنع غزل 4 الذي تم بدء تشغيله يقام 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا، موضحا أن عدد العمالة في المصنع تصل لنحو 324 عاملا.