قطاع الأعمال: مصانع الغزل المطورة تحتاج نصف محصول القطن المصري طويل التيلة

صرح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بأن مصانع الغزل والنسيج الجديدة والمطورة ستحتاج نحو 62 ألف طن قطن سنويا أي ما يعادل 50% من القطن طويل التيلة الذي يتم زراعته على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ان حجم الأراضي المنزرعة من القطن طويل التيلة خلال العام الماضي بلغ 330 ألف فدان بإنتاجية تزيد عن 2 مليون قنطار، بما يعادل 140 إلى 145 ألف طن.

وأضاف: تحتاج مصانع الغزل أيضا الي نحو 70 ألف طن من القطن قصير التيلة سنويا.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم التكامل ما بين مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير احتياجاتهم، فضلا عن توفير جزء من احتياجات القطاع الخاص من الغزول عالية الجودة، بالاضافة الي تصدير جزء كبير من الإنتاج الخاصة بمصنع غزل 4.



سعر القطن

وحول سعر القطن، أشار عصمت الي أنه تم وضع سعر استرشادي بنحو 5500 جنيه للقنطار لتشجيع الفلاحين على الزراعة، حيث يعد سعر ضمان لهم، في حالة تراجع السعر مثلما تم في العام الماضي حيث تراجع السعر لنحو 3500 و 3700 جنيه، هذا السعر هو الحد الأدنى لسعر القنطار منوها بأنه يتم تحديد السعر وفقا لسعر البورصة للبرايم، ثم يتم وضع نسبة تميز للقطن المصري.