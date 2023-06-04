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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تشهد اطلاق فعاليات مبادرة "حقك تنظمي" بالعمرانية|شاهد

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد ولمدة ٥ أيام، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وقد تابعت نائب المحافظ سريان الحملة من داخل الادارة الصحية بالعمرانية، حيث أكدت على أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدة أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز ومدن المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات وحملات طرق الأبواب.

كما شملت الفاعليات معرض الاسر المنتجة ونوادي المرأة وندوات توعوية عن صحة المرأة، ومسرح للعرائس والذي يقدم عروض ترفيهية للأطفال.

رافق نائب المحافظ خلال اطلاق الفعاليات الدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الصحة بالجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية والدكتورة أماني الصياد مسئول تنظيم الأسرة بالجيزة والاستاذة سعيدة محمود مسئول الرائدات الريفيات.

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محافظ الجيزة تنمية المجتمع خدمة البيئة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نائب محافظ الجيزة وزارة الصحة والسكان

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