أول تعليق من علي لطفي بعد مشاركة مصطفي شوبير في مباراة الوداد

علق علي لطفي حارس مرمي النادي الأهلي علي عدم مشاركته في مباراة الاهلي والوداد في نهائي افريقيا خاصة انه الحارس الثاني للنادي الاهلي في ظل إصابة الحارس الأول محمد الشناوي.

ونشر لطفي استوري عبر حسابه الشخصي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قال فيها: « يقول عز وجل: ابتليتهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم.. فصبرًا جميلًا».

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء ‏اليوم على استاد القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.