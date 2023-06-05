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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 626 حصانا .. رينج روفر تكشف عن سبورت SV موديل 2024

 رينج روفر سبورت SV
 رينج روفر سبورت SV موديل 2024

تواصل شركة رينج روفر من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقات عن نسختها الجديدة سبورت SV موديل 2024، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب اعتمادها على تصميم خارجي خاطف للانظار، من فئة السيارات الرياضية SUV.

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 رينج روفر سبورت SV موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة رينج روفر سبورت SV موديل 2024

 

تعتمد السيارة رينج روفر سبورت SV موديل 2024 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4400 سي سي "تيربو مزدوج" يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 626 حصانا، و 800 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 رينج روفر سبورت SV موديل 2024

وهذا يعني أن السيارة ازادات قوتها بـ 59 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدرها 290 كيلومتر في الساعة.

 رينج روفر سبورت SV موديل 2024

معدلات التسارع للسيارة الجديدة رينج روفر سبورت SV موديل 2024 

 

تأتي السيارة رينج روفر سبورت SV موديل 2024 بقدرات فنية عالية الأداء، تمنحها أفضلية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية.

 رينج روفر سبورت SV موديل 2024

حصلت السيارة رينج روفر سبورت SV موديل 2024 على إطارات ميشلان بايلون سبورت، مع القدرة على خفض ارتفاع السيارة بنسبة 15 مم، كما يمكن الحصول على إطارات مصنوعة من ألياف الكربون يبلغ قياسها 23 بوصة، كما زودت السيارة من الداخل بحزمة من التقنيات العصرية، ونظام ترفيهي من 29 مكبر صوتي طراز " ميريدان".

 رينج روفر سبورت SV موديل 2024
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