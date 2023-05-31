رينج روفر فيلار تتحول إلى سيارة كهربائية بحلول عام 2025

وفقًا لـ موقع Autocar البريطاني المتخصص في أخبار السيارات، ستصل رينج روفر فيلار كسيارة دفع رباعي كهربائية راقية لمنافسة بورشه ماكان الكهربائية، وسستوفر بتحسينات رائعة في الأداء وتصبح عملية بشكل متزايد.

بينما قدمت الشركة الشقيقة جاجوار أول سيارة كهربائية لها I-Pace SUV ، قبل عدة سنوات ، ما زلنا ننتظر سيارة لاند روفر، لدى كلتا الشركتين خطط للعديد من السيارات الكهربائية في المستقبل ، وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية القائمة على رينج روفر فيلار، والتي تعتبر هي الخطوة الأولى لشركة لاند روفر.

ستنتج شركة لاندر روفر في وقت لاحق إصدارات كهربائية من رينج روفر إيفوك ولاند روفر ديسكفري سبورت.

تم طرح فيلار للتو في السوق كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة تمامًا لعام 2018، ومنذ ذلك الحين، شهدت العديد من التحديثات والإضافات للميزات، لكنها ظلت دون تغيير إلى حد كبير.

ستبدأ لاند روفر في العام المقبل في تحويل مصنعها في Halewood ، Merseyside إلى مصنع مخصص لإنتاج فيلار الكهربائي، سيمثل ها خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لسيارات لاند رورفر.

كانت الإصدارات الكهربائية من ايفوك و ديسكفري سبورت على الطاولة لبعض الوقت، ولكن لم يكن هناك أي أخبار رسمية حول ما سيحدث لـ فيلار حتى وقت قريب، كانت المبيعات مخيبة للآمال ، ولم يساعد النقص في الرقائق، يبدو أن الوقت قد حان لأن تجري لاند رور تغييرًا.

ستقوم لاند روفر ببناء فيلار الكهربائية الجديدة بالكامل على منصة جديدة مخصصة تسمى EMA، وستصبح جاجوار F-Pace ، التي تشترك حاليًا في بنية D7 مع فيلار، سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل باستخدام منصة EMA.

تعتبر المنصة الجديدة بسيطة للغاية، مع بطاريات مثبتة على الأرض وبنية 800 فولت لشحن فائق السرعة، وستحتاج لاند روفر إلى أن تكون قادرة على التنافس مع أمثال أودي وبورشه بتكلفة 350 كيلوواط.

تعمل لاند روفر أيضًا على ضمان استفادة منصة EMA من زيادة الكفاءة مع زيادة كثافة عزم الدوران أيضًا، وتقول الشركة إن الهدف من الكفاءة هو حوالي 4 إلى 4.5 ميل لكل كيلوواط ساعة بينما تكون "أكثر عزم دوران كثافة" في الفصل.

أخيرًا ، من الواضح أنه سيتم تصميم فيلار الكهربائي ليكون بطلًا على الطرق الوعرة، أظهرت جاجوار بعضًا من هذه الإمكانيات الموجودة بالفعل في I-Pace ، ولكن يمكننا فقط أن نتخيل أنها ستكون رائدة في فئتها عندما يتعلق الأمر بتصميمها القوي ، والأداء القوي ، والبراعة الاستثنائية على الطرق الوعرة.