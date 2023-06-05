نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء حملة الحصاد الشتوي لمكافحة القوارض بمراكز سيناء، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ورعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير عام الصحة، وإشراف مدير الطب الوقائي.

مكافحة القوارض:



حي٣تم تغطية منطقة ابنى بيتك ومنطقة الخزان بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا تم تغطية حديقة هابى فاميلي بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات

كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى منطقة ابنى بيتك بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.

وأشرف على العمل إدارة المتوطنة ورئاسة تحت إشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش و المهندسة نجلاء رئيس حي المساعيد.

وضم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق كل من :

مهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش والفنيين :

كمال السيد، و السيد السنوسي، و محمد شحاته وعامل محمد إسماعيل والسائقين أحمد عبد اللطيف ونافذ عبده مسلم.

