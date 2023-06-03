عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تحقق الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه

فريق الكاراتيه بمركز
فريق الكاراتيه بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش

حققت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه وذلك في الدور التمهيدي لقطاعات القناة في الكوموتية فردي بنات ( كيو وزن 40 كيلو جراما ).والتي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

 

تحت ١٠ سنوات:

 

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء  ان فريق الكاراتيه الرياضي بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، حقق  الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية تحت 10سنوات .

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال  سيناء ، الى أن الفائزة هي البطلة : ريماس أحمد عطية عبد الفهيم .. حيث حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت فى محافظة السويس .

حيث يضم الجهاز الفني للفريق الكابتن : فريد محمد حمدان المدير الفني للكاراتيه الرياضي ، وتحت إشراف حمودة عبد الله رئيس مجلس الإدارة والمهندس مدحت  اسعد الشوربجي مدير مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش .

txt

انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمراكز شمال سيناء

سيناء الكاراتية الميدالية الذهبية لعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

كلمات يرضيك الله بها يوم القيامة.. رددها صباحا ومساء

بعد تخطي فيوتشر.. بيراميدز يتحدى الأهلي ويعلن إصراره على المنافسة للتتويج بالدوري

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

شمال سيناء تحقق الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ