شمال سيناء تحقق الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه

حققت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه وذلك في الدور التمهيدي لقطاعات القناة في الكوموتية فردي بنات ( كيو وزن 40 كيلو جراما ).والتي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تحت ١٠ سنوات:

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ان فريق الكاراتيه الرياضي بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، حقق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية تحت 10سنوات .

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، الى أن الفائزة هي البطلة : ريماس أحمد عطية عبد الفهيم .. حيث حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت فى محافظة السويس .

حيث يضم الجهاز الفني للفريق الكابتن : فريد محمد حمدان المدير الفني للكاراتيه الرياضي ، وتحت إشراف حمودة عبد الله رئيس مجلس الإدارة والمهندس مدحت اسعد الشوربجي مدير مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش .