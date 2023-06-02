انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمراكز شمال سيناء

انطلقت فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، محافظة شمال سيناء، بمشاركة متميزه من الطلبة والطالبات مستوى المديرية، في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، ومنها "التعليم الجيد" وذلك لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل كلاً من الطالب وولي الأمر.



وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القوافل تم تنفيذها تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف، انه تم توفير الأماكن والقاعات المناسبة لإستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتي تتم على محاضرتين يومياً لمدة أربع ساعات لكل محاضرة، والتى تغطي جميع المراجعات لمناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.



بيئة تعليمية جيدة

ناشد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة.



وقدم الشكر والتقدير لمنسقى حياة كريمة بمحافظة شمال سيناء، ولجميع السادة مديرى الإدارات التعليمية، ولإدارة التعليم الثانوي، والمدارس التي نظمت المحاضرات، ولجهدهم المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب .