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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية 

استعدادات سيناء لامتحانات
استعدادات سيناء لامتحانات الثانوية العامة

تستعد محافظة شمال سيناء ، لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي الجاري، حيث عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا بحضور رؤساء مجالس المدن، وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه وغيرهم من الجهات المعنية ،  لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

وناقش السكرتير العام مع القيادات استعدادات كلًا من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الاجابات ، علاوة على اتخاذ الاجراءات التأمينية والوقائية للجان الامتحانات بكل شهادة  وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين ، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الاقامة .

ووجه الغندور مجالس المدن والجهات المعنية الى رفع كفاءة المدارس التى بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها ، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان ، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية وشركة توزيع الكهرباء ومجالس المدن، مشددًا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس والمعاهد الازهرية التى بها لجان امتحانية بالمياه قبل بدء الامتحانات ب ٤٨ ساعة .

واستعرض الغندور مع مسئولي التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، مشددًا على توفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية وتمركز سيارة اسعاف بمحيط كل لجنة، والتأكيد من تشغيل خطوط الهواتف الأرضية بكل مدرسة.
 

وأعلن عن غرفتى عمليات في ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة ، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية .

 

٣٨٢٤ طالبا وطالبة:

 

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات ،  لافتا الي ان الامتحانات ورقية بنظام البابل شيت، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3824  طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 15 لجنة بواقع : 7 لجان بالعريش ، 3 لجان بالشيخ زويد ،  ، 5 لجان ببئر العبد ، معلنًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان .

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سيناء امتحانات الثانوية العامة والازهرية

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